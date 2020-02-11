أهمالأحداث:

تركيا تستهدف 115 هدفاً للنظام السوري وتقضي على 101 من عناصره، ونتنياهو يقول إنه سيضم غور الأردن بعد الانتخابات.

الجديدعلى TRT عربي:

دوافع تركيا نحو الاهتمام بإدلب.. الأمن القومي وموجات النزوح

انسحاب الإمارات من اليمن.. مسرحية متكررة وانتهاكات مستمرة

شاهد!

أفضل الأفلام الحائزة على جوائز أوسكار 2020

الدفاع التركية: استهدفنا 115 هدفاً للنظام السوري وقضينا على 101 من عناصره

أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الاثنين، استهداف 115 هدفاً تابعاً للنظام السوري بعد القصف الذي تعرضت له القوات التركية في إدلب، وأضافت في بيان على تويتر، أن الرد على قوات النظام كان "وفقاً لقواعد الاشتباك والدفاع عن النفس"، مشيرة إلى أن "المعلومات تفيد بالقضاء على 101 من عناصر النظام وتدمير دبابتين ومنصتَي إطلاق مدفعي وإصابة مروحية". [TRT عربي]

وقالت الوزارة إن "استهداف مواقع النظام السوري لا يزال مستمراً رداً على الهجمات"، وإن "دماء الشهداء من القوات المسلحة لم ولن تذهب هدراً، وسيُحاسَب المسؤولون عن الهجوم"، وأضافت: "نتابع التطورات في إدلب عن قرب، وستُتَّخذ التدابير اللازمة"، و"سيُستخدَم حق الدفاع عن النفس بشكل قوي". [TRT عربي]

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الوزارة استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب، وأوضحت أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء. [الأناضول]

نتنياهو: سنضم غور الأردن بعد الانتخابات الإسرائيلية‎

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الاثنين، إن فرض السيادة على منطقة غور الأردن سيجري بالاتفاق مع الأمريكيين بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار، وعقب الانتهاء من وضع الخرائط بموجب "صفقة القرن" المزعومة. [TRT عربي]

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو خلال زيارته مستوطنة ميفؤوت يريحو الواقعة في غور الأردن، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية. [الأناضول]

وأضاف نتنياهو: "هذه المستوطنة ستكون جزءاً من إسرائيل، لكن ذلك لن يكتمل إلا إذا قُدنا الحكومة المقبلة"، وتابع: "جلبنا إعلان الرئيس الأمريكي ترمب الذي يقضي بشكل لا لبس فيه بأنه سيعترف بفرض القانون السيادي (الإسرائيلي على أجزاء بالضفة). هذا لا يتعلق بموافقة الفلسطينيين أو عدمه، وسيحدث مع الانتهاء من وضع الخرائط". [TRT عربي]