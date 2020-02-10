سياسة
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الدفاع التركية: استهدفنا 115 هدفاً للنظام السوري وقضينا على 101 من عناصره
قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي استهدف 115 هدفاً تابعاً للنظام السوري بعد القصف الذي تعرضت له القوات التركية في إدلب، مضيفة أن "المعلومات تفيد بالقضاء على 101 من عناصر النظام وتدمير دبابتين ومنصتَي إطلاق مدفعي وإصابة مروحية".
الدفاع التركية: استهدفنا 115 هدفاً للنظام السوري وقضينا على 101 من عناصره
الوزارة تقول إن الرد على قوات النظام كان وفقاً لقواعد الاشتباك والدفاع عن النفس / وزارة الدفاع التركية
10 فبراير 2020

أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الاثنين، استهداف 115 هدفاً تابعاً للنظام السوري بعد القصف الذي تعرضت له القوات التركية في إدلب.

وأضافت الوزارة في بيان على تويتر، أن الرد على قوات النظام كان "وفقاً لقواعد الاشتباك والدفاع عن النفس"، مشيرة إلى أن "المعلومات تفيد بالقضاء على 101 من عناصر النظام وتدمير دبابتين ومنصتَي إطلاق مدفعي وإصابة مروحية".

وقالت الوزارة إن "استهداف مواقع النظام السوري لا يزال مستمراً رداً على الهجمات"، وإن "دماء الشهداء من القوات المسلحة لم ولن تذهب هدراً، وسيُحاسَب المسؤولون عن الهجوم".

وأضافت: "نتابع التطورات في إدلب عن قرب، وستُتَّخذ التدابير اللازمة"، و"سيُستخدَم حق الدفاع عن النفس بشكل قوي".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الوزارة استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في محافظة إدلب، وأوضحت أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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