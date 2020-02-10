قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو الاثنين، إن فرض السيادة على منطقة غور الأردن سيجري بالاتفاق مع الأمريكيين بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 2 مارس/آذار، وعقب الانتهاء من وضع الخرائط بموجب "صفقة القرن" المزعومة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو خلال زيارته مستوطنة ميفوؤوت يريحو الواقعة في غور الأردن، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف نتنياهو: "هذه المستوطنة ستكون جزءاً من إسرائيل، لكن ذلك لن يكتمل إلا إذا قدنا الحكومة المقبلة".

وتابع: "جلبنا إعلان الرئيس الأمريكي ترمب الذي يقضي بشكل لا لبس فيه بأنه سيعترف بفرض القانون السيادي (الإسرائيلي على أجزاء بالضفة). هذا لا يتعلق بموافقة الفلسطينيين أو عدمه، وسيحدث مع الانتهاء من وضع الخرائط".

والجمعة، قال مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير إن فرض إسرائيل سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية سيكون بعد الانتخابات الإسرائيلية.

والسبت، أعلن نتنياهو أن الفريق الأمريكي الإسرائيلي بدأ بوضع "خريطة دقيقة" لضم أجزاء في الضفة الغربية بموجب "صفقة القرن".

وقال نتنياهو: "نحن في خضم عملية رسم خريطة للأراضي التي ستكون جزءاً من إسرائيل وفقاً لخطة ترمب"، مضيفاً أن "هذا الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً، سننتهي من ذلك في غضون أسابيع قليلة".

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الفلسطينية الاثنين، أنها تتجه إلى رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد قرار إسرائيل منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العربية والعالمية.

وقالت الحكومة في بيان عقب جلستها الأسبوعية بمدينة رام الله، إنها اتخذت سلسلة إجراءات لمواجهة القرار الإسرائيلي، من ضمنها توجيه رسائل إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والتوجه إلى رفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد القرار.

وأشارت إلى أنها أوعزت إلى سفراء فلسطين في العواصم العالمية لمخاطبة تلك العواصم لإدانة الإجراءات الإسرائيلية وممارسة الضغط لوقفها، وذكرت أنها "تتابع ما يترتب على هذا الإجراء (الإسرائيلي) غير القانوني من خسائر تلحق بالشركات الفلسطينية المصدرة".

والأحد، أعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن أن إسرائيل منعت اعتباراً من تاريخه، تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن التي تعد المنفذ الوحيد لتصدير هذه المنتجات.

والأسبوع الماضي، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت منع إدخال الخضروات الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، ودفع القرار الإسرائيلي الحكومة الفلسطينية لتبنّي قرار حظر إدخال 5 منتجات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترمب في مؤتمر صحفي بواشنطن تفاصيل "صفقة القرن" المزعومة بحضور نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكل فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعْل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.