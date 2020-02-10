أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين، أن الجيش التركي سيواصل القيام بما يجب، تعليقاً على استشهاد 5 جنود أتراك في قصف مدفعي للنظام السوري في محافظة إدلب.

وأعرب جاوش أوغلو في تغريدة، عن تعازيه لأسر الشهداء الأتراك الخمسة، ودعا بالرحمة للجنود الشهداء وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وقال: "رددنا بالمثل على الأوغاد وجيشنا سيواصل القيام بما يجب".

بدوره، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في تغريدة، إن جيش بلاده سيواصل تلقين الدروس لمنتهكي القانون الدولي، وقال: "جنودنا سيواصلون وجودهم بالمنطقة وتلقين الدروس لمنتهكي القانون الدولي"، وأكد أن الجيش التركي قام بالرد المماثل على مصادر إطلاق النيران.

من جهته، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في تغريدة، إن القوات التركية "ردت مباشرة على الهجوم الذي استهدف جنودنا في إدلب ودمرت مواقع العدو وانتقمت لشهدائنا".

وترحّم ألطون على أرواح الشهداء الأتراك الذين سقطوا في قصف النظام السوري أثناء وجودهم في إدلب بهدف إنهاء العنف والمأساة الإنسانية الحاصلة فيها.

وقال في هذا السياق: "أترحم على أرواح شهدائنا الذين سقطوا جراء هجوم خائن في إدلب التي يوجدون فيها في إطار القوانين الدولية بهدف إنهاء العنف والمأساة الإنسانية".

وأضاف: "رددنا بالمثل على الهجوم ودُمرت مواقع العدو على الفور وجرى الانتقام لشهدائنا، ومجرم الحرب الذي أعطى أمر هذا الهجوم لم يستهدف تركيا فحسب بل استهدف المجتمع الدولي برمته".

وأردف: "قواتنا المسلحة التي تعمل على إرساء السلام والاستقرار في كل أرجاء العالم، ستواصل بث الرعب في نفوس الأعداء وغرس الطمأنينة في قلوب الأصدقاء".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين، استشهاد 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

وأضاف البيان أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب من كثب وتتخذ التدابير اللازمة.

وفي أول ردود الفعل حول الهجوم، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول هجمات نظام بشار الأسد في محافظة إدلب السورية.

وأعرب بريول في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، عن قلق بلاده من تصاعد التوتر في إدلب، معبراً عن إدانته "بشدة هجمات النظام في إدلب"، مطالباً الأطراف بالامتثال لوقف إطلاق النار بالمنطقة.

وأضاف برويل: "يجب إعطاء الأولوية لمنع وقوع كوارث إنسانية، ويتحمل نظام الأسد وروسيا مسؤولية خاصة في هذه النقطة".

يأتي هذا في ظل توتر الوضع في منطقة إدلب جراء تصعيد قوات النظام وروسيا، بجانب المجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية لإيران، واستيلائها على مدن وقرى داخل "منطقة خفض التصعيد"، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية.

وبلغ عدد النازحين من ريفَي إدلب وحلب باتجاه الحدود مع تركيا، مليونين و677 ألفاً منذ بداية 2019.