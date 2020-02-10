بلغ إجمالي عدد الطائرات التي عبرت الأجواء التركية، خلال العام الماضي، مليونين و30 ألفاً و291 طائرة، بما فيها رحلات الترانزيت، بمعدل 232 طائرة كل ساعة.

وشهد العام الماضي ازدياداً في عدد الطائرات التي عبرت أجواء البلاد، والبالغة مساحتها قرابة مليون متر مربع وفق المديرية العامة لتشغيل المطارات التركية.

وأجري في مطار أتاتورك الدولي، العام الماضي، 138 ألفاً و239 رحلة، منها 38 ألفاً و818 إلى الوجهات الداخلية، و99 ألفاً و421 إلى الوجهات الخارجية.

أما مطار إسطنبول الجديد ومنذ دخوله الخدمة بشكل كامل في 7 أبريل/نيسان 2019، شهد إجراء 329 ألفاً و799 رحلة، منها 247 ألفاً و474 على الخطوط الخارجية.

وبلغ إجمالي أعداد الرحلات التي أجريت من جميع المطارات التركية، خلال العام الماضي، مليوناً و553 ألفاً و501 رحلة، أقلّت 209 ملايين و92 ألف مسافر على الخطوط الداخلية والخارجية.

وشهدت الأجواء التركية عبور مليونين و30 ألف طائرة، بما فيها رحلات "overflight" والتي تعني عبور الطائرات من دون توقف أو نزول في إحدى مطارات البلاد.