سياسة
1 دقيقة قراءة
مقتل 8 مدنيين في تفجير لتنظيم YPG الإرهابي بمدينة عفرين السورية
أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 8 مدنيين في هجوم نفذه تنظيم YPG الإرهابي بمدينة عفرين السورية نتج عن انفجار سيارة مفخخة بجانب طريق في مركز مدينة عفرين.
مقتل 8 مدنيين في تفجير لتنظيم YPG الإرهابي بمدينة عفرين السورية
مقتل8 مدنيين في تفجير إرهابي بمدينة عفرين السورية - أرشيفية / AP
10 فبراير 2020

قُتل 8 أشخاص وأصيب 15 آخرون، في حصيلة أولية، الاثنين، جراء تفجير نفذه تنظيم YPG الإرهابي بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية.

وانفجرت سيارة مفخخة بجانب طريق في مركز مدينة عفرين.

وأسفر التفجير عن مقتل 8 مدنيين على الأقل، وإصابة 15 آخرين بجروح، حالات بعضهم خطيرة.

وذكر شهود عيان أن طواقم الإطفاء سارعت إلى إطفاء حريق اندلع جراء التفجير.

وفي 18 مارس/آذار 2018، طهّر الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، مدينة عفرين من تنظيم YPG/PKK الإرهابي في إطار عملية غصن الزيتون.

ويتهرب التنظيم الإرهابي وفق مصادر أمنية من تبني العمليات التي يشنها في المنطقة بين الحين والآخر لوقوع خسائر في صفوف المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us