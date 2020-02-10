قُتل 8 أشخاص وأصيب 15 آخرون، في حصيلة أولية، الاثنين، جراء تفجير نفذه تنظيم YPG الإرهابي بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية.

وانفجرت سيارة مفخخة بجانب طريق في مركز مدينة عفرين.

وأسفر التفجير عن مقتل 8 مدنيين على الأقل، وإصابة 15 آخرين بجروح، حالات بعضهم خطيرة.

وذكر شهود عيان أن طواقم الإطفاء سارعت إلى إطفاء حريق اندلع جراء التفجير.

وفي 18 مارس/آذار 2018، طهّر الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، مدينة عفرين من تنظيم YPG/PKK الإرهابي في إطار عملية غصن الزيتون.

ويتهرب التنظيم الإرهابي وفق مصادر أمنية من تبني العمليات التي يشنها في المنطقة بين الحين والآخر لوقوع خسائر في صفوف المدنيين.