سياسة
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الإمارات تعلن سحب قواتها المشاركة بحرب اليمن بعد فقدها 108 عسكريين
الإمارات العربية تسحب قواتها المشاركة في حرب اليمن ضمن استراتيجية التدخل غير المباشر في الحرب، معلنةً أنها شاركت بـ 18 ألف عسكري، ودربت 200 ألف جندي يمني، ونفذت 130 ألف طلعة جوية.
الإمارات تعلن سحب قواتها المشاركة بحرب اليمن بعد فقدها 108 عسكريين
الإمارات تعلن سحب قواتها المشاركة بحرب اليمن / AP
10 فبراير 2020

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن عودة قواتها المشاركة في حرب اليمن، ضمن استراتيجية وصفتها بـ"غير المباشرة".

وأوضح مسؤول عسكري إماراتي شارك في قيادة قواته بحرب اليمن، الأحد، أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على الجيش اليمني مباشرة الذي جرى تدريبه وتجهيزه لمباشرة مهامه القتالية بنفسه دون الاعتماد على القوات الإماراتية التي اتجهت إلى الاستراتيجية غير المباشرة.

الفريق الركن عيسى المزروعي، قائد العمليات المشتركة في اليمن، قال "بعد خمسِ سنوات من انطلاق عاصفة الحزم جرى التحول من استراتيجية الاقتراب المباشر التي نفذتها القوات المسلحة باحتراف عال إلى استراتيجية الاقتراب غير المباشر التي تنفذها القوات اليمنية بنفسها اليوم"، وفق وكالة أنباء الإمارات.

ونقلت الوكالة قوله في كلمة احتفالية أمام جموع القوات العائدة من اليمن "لقد شاركَت القوات المسلحة البرية وحرس الرئاسة والعمليات الخاصة بجميع وحداتها، بأكثر من 15 ألف جندي في خمس عشرة قوة واجب في مختلف مدن ومحافظات اليمن".

وتابع "بلغ عدد الطلعات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة بجميع أنواع طائراتها، أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من نصف مليونِ ساعة طيران على أرضِ العمليات".

وأردف "أما القوات البحرية فقد شاركت وحدها في ثلاث قوات واجب بحرية، بأكثر من 50 قطعة بحرية مختلفة وأكثر من 3000 بحَّارٍ مقاتل".

وكشف أنه تم خلال هذه الفترة "تجنيد وتدريب وتجهيز أكثر من 200 ألف جندي يمني في المناطقِ المحررة".

ونسب المزروعي لقواته المسلحة "الجهد الرئيسي في تحريرِ 85% من الـ90% من الأراضي اليمنية المحررة"، دون تفاصيل حول هذه الأراضي ومساحتها أو مساحة الأراضي التي تقع بقبضة الحوثيين.

وقال إن عدد قتلى قواتهم في اليمن بلغ 108عسكريين.

ومنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، ومشاركة الإمارات عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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