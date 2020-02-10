سياسة
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فيروس كورونا.. ارتفاع مضطرد بعدد الوفيات وفريق خبراء يتجه للصين للتحقيق
الصين تعلن عن 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن فريقاً من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي الفيروس.
فيروس كورونا.. ارتفاع مضطرد بعدد الوفيات وفريق خبراء يتجه للصين للتحقيق
الصين تعلن عن 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا / DPA
10 فبراير 2020

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الاثنين، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 908 حالات بانتهاء يوم الأحد، بزيادة 97 حالة عن اليوم السابق.

وأعلن إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس عن 91 حالة وفاة في حين توفي في مدينة ووهان عاصمة الإقليم 73 شخصاً.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 3062 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم الأحد، ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 40171 حالة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إن فريقاً من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزراء صينيين في أواخر يناير/كانون الثاني، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك.

لكن الأمر استغرق نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة على تشكيلة الفريق، التي لم تُعلن فيما عدا القول إن رئيسه هو الطبيب المخضرم لدى منظمة الصحة العالمية بروس إيلوارد، وهو كندي متخصص في الأوبئة والطوارئ.

وكتب تيدروس في تغريدة على تويتر من جنيف "كنت في المطار للتو لتوديع أعضاء فريق متقدم من أجل بعثة الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، برئاسة دكتور بروس إيلوارد صاحب الخبرة الكبيرة في حالات طوارئ سابقة تخص الصحة العامة".

وتظهر أرقام منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقراً، أن الفيروس، الذي وصل إلى 24 دولة، أودى بحياة نحو ا2% من بين أكثر من 37550 حالة إصابة في العالم، مع تسجيل 99% من حالات العدوى في الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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