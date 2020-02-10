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أردوغان يقول إن صفقة القرن وهمٌ يهدّد السلام في المنطقة، والقمة الإفريقية تنهي يومها الأول برفض صفقة القرن والتحذير من تصاعد أزمة ليبيا.

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أردوغان: صفقة القرن وهم يهدّد السلام في المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صفقة القرن المزعومة وهم يهدِّد السلام والطمأنينة في المنطقة، و"لن نسمح بتحقيقه"، وأضاف أن "الخطة التي دخلت الأجندة العالَمية تحت اسم "صفقة القرن"، والتي تعلن القدس عاصمة لإسرائيل، هي مجرد وهم يهدّد السلام والطمأنينة في المنطقة، ولن نسمح بتحقيقه". [TRT عربي]

وأردف: "لا نعترف بهذه الخطة التي تعني ضمّ الأراضي الفلسطينية والقضاء على فلسطين بشكل تامّ والاستيلاء على كامل القدس"، وأكّد رفض تركيا المطلق هذه المبادرة التي تقبل ظاهريّاً بحلّ الدولتين، في حين أنها في الواقع محاولة لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي تحت رعاية الإدارة الأمريكية. [TRT عربي]

ولفت إلى أن إسرائيل وسّعَت حدودها دون وجه حق، حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، في الوقت الذي تعاني فيه فلسطين من الاحتلال والدمار والألم منذ أعوام طويلة، وتابع: "لا يمكن لتركيا التزام الصمت حيال ضمّ القدس، وترك أشقائها الفلسطينيين بمفردهم في هذا النضال"، مجدِّداً تأكيده أن "القدس خطنا الأحمر". [الأناضول]

القمة الإفريقية.. رفض لصفقة القرن وتحذير من تصاعد أزمة ليبيا

انطلقت في العاصمة الإثيوبية، الأحد، القمة الإفريقية العادية الـ33، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا"، وتصدرت ملفات "صفقة القرن"، والصراع المحتدم في ليبيا، كلمات الزعماء وقادة المنظمات الإقليمية والدولية في اليوم الأول. [TRT عربي]

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، في كلمته أثناء افتتاح القمة، إن "إفريقيا تحتاج إلى تعاون جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة القائمة في ليبيا"، وأضاف: "نقدر انطلاق مبادرة السلم والمصالحة في ليبيا بالتزامن مع مسار مؤتمر برلين"، ودعا الولايات المتحدة إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأعرب عن "القلق من تحول الشباب نحو التطرف". [الأناضول]

وبالنسبة لصفقة القرن، حذر فكي من أنها "ستفاقم من الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، واعتبر الخطة الأمريكية انتهاكاً "لكل قرارات الأمم المتحدة، وقرارات الاتحاد الإفريقي، ولن تسهم إلا في زيادة التوتر". [الأناضول]