أرسل الجيش التركي الأحد، تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا.

وشملت التعزيزات دبابات وسيارات إسعاف عسكرية وناقلات جند مصفحة دخلت الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأرسل الجيش أيضاً 5 شاحنات محملة بحواجز (أكورديون) مضادة للرصاص إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

بموازاة ذلك، هبطت طائرة شحن عسكرية في مطار ولاية هاطاي المحاذية للحدود السورية، فيما تحلق المروحيات العسكرية في المنطقة بين فينة وأخرى.

وفي وقت سابق الأحد، أرسل الجيش قافلة عسكرية تتألف من 30 شاحنة محملة بالجرافات وآليات بناء مصفحة إلى نقاط المراقبة في إدلب،

ويعسكر الجيش التركي في 12 نقطة مراقبة أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، الموقّع في مايو/أيار 2017، بين تركيا وروسيا وإيران، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.