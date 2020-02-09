سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في إدلب
أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، شملت دبابات وسيارات إسعاف عسكرية وناقلات جند مصفحة.
تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في إدلب
الجيش أرسل أيضاً 5 شاحنات محملة بحواجز (أكورديون) مضادة للرصاص / AA
9 فبراير 2020

أرسل الجيش التركي الأحد، تعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا.

وشملت التعزيزات دبابات وسيارات إسعاف عسكرية وناقلات جند مصفحة دخلت الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأرسل الجيش أيضاً 5 شاحنات محملة بحواجز (أكورديون) مضادة للرصاص إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

بموازاة ذلك، هبطت طائرة شحن عسكرية في مطار ولاية هاطاي المحاذية للحدود السورية، فيما تحلق المروحيات العسكرية في المنطقة بين فينة وأخرى.

وفي وقت سابق الأحد، أرسل الجيش قافلة عسكرية تتألف من 30 شاحنة محملة بالجرافات وآليات بناء مصفحة إلى نقاط المراقبة في إدلب،

ويعسكر الجيش التركي في 12 نقطة مراقبة أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، الموقّع في مايو/أيار 2017، بين تركيا وروسيا وإيران، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

وعلى الرغم من تفاهمات لاحقة أُبرمت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 مدني، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
منتِج وثائقي يتهم "BBC" بمحاولة إسكات فريقه بعد رفض بث فيلم عن الأطباء في غزة
سوريا.. اندلاع حريق قرب قصر الشعب في دمشق والدفاع المدني يتدخل
رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.. هل يمهّد الطريق لتعافي الاقتصاد المنهك؟
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 31 عسكرياً بـ"نيران صديقة" في الحرب البرية على غزة
الاحتلال يواصل استهداف منتظري المساعدات في غزة.. وبوريل: مرتزقة أمريكيون قتلوا 550 فلسطينياً في شهر
روبيو يبحث مع وزير الخارجية السوري مراجعة قوائم الإرهاب ويؤكد استمرار العقوبات على الأسد وأتباعه
تخفيضات بقيمة 4.5 تريليون.. الكونغرس الأمريكي يوافق نهائياً على قانون ترمب للضرائب
الحوثي: تهديدات إسرائيل تزيدنا عزماً على مواصلة الرد حتى وقف الإبادة في غزة
حماس تعلن بحث مقترح وقف إطلاق النار المقدّم من الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية
رمز لوحدة البلاد ونهضتها.. الرئاسة السورية تطلق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية
القسام وسرايا القدس تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 57 ألفاً و130.. وموظفو مساعدات يطلقون النار على الجوعى
بفعل الرسوم الجمركية.. العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى 71.5 مليار دولار في مايو
بوتين لترمب: لن نتخلى عن تحقيق أهدافنا في أوكرانيا وندعو لتسوية نزاعات الشرق الأوسط دبلوماسياً
لبنان.. مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف الاحتلال سيارة جنوبي بيروت
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us