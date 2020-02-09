سياسة
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الجزائر تجدد عرضها لاحتضان مؤتمر إنهاء النزاع الليبي
جدد الرئيس الجزائري عرض بلاده لاحتضان مؤتمر للحوار بين الفرقاء الليبيين، قائلاً إن "الوضع المأساوي الذي يسود في ليبيا الشقيقة التي تتقاسم معها الجزائر حدوداً طويلة ومصيراً مشتركاً، لا يزال يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا".
الجزائر تجدد عرضها لاحتضان مؤتمر إنهاء النزاع الليبي
تبون: أجدد اقتراح الجزائر الخاص باحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين وفاء منها لتقاليدها الدبلوماسية، ووفق ما أُكد عليه في برلين / Reuters
9 فبراير 2020

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، عرض بلاده احتضان مؤتمر للحوار بين الفرقاء الليبيين، حسب ما نقل التلفزيون الجزائري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في القمة الإفريقية العادية الـ33، المنعقدة في أديس أبابا تحت شعار: "إسكات صوت البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا".

وقال تبون: "أجدد اقتراح الجزائر الخاص باحتضان الحوار بين الأشقاء الليبيين وفاء منها لتقاليدها الدبلوماسية، ووفق ما أُكد عليه في برلين".

وتابع خلال الكلمة: "الوضع المأساوي الذي يسود في ليبيا الشقيقة التي تتقاسم معها الجزائر حدوداً طويلة ومصيراً مشتركاً، لا يزال يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش، في كلمته في القمة الإفريقية، دعمه "بشكل كامل فكرة تنظيم اجتماع في إفريقيا لمصالحة الفصائل المتحاربة في ليبيا".

وتشن مليشيات خليفة حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً.

ولم يلتزم حفتر وقف إطلاق النار الذي بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، ولا بنتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، في 19 من الشهر ذاته، ومن بينها وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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