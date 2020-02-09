سياسة
2 دقيقة قراءة
القمة الإفريقية تنطلق بأديس أبابا تحت شعار "إسكات البنادق"
انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأحد، القمة الإفريقية العادية الـ33 التي من المقرر لها أن تستمر يومين، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا". وتناقش القمة قضايا سياسية وأمنية واقتصادية.
القمة الإفريقية تنطلق بأديس أبابا تحت شعار "إسكات البنادق"
أعمال القمة الإفريقية الـ33 تنطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا / AA
9 فبراير 2020

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأحد، القمة الإفريقية العادية الـ33 التي من المقرر لها أن تستمر يومين، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا".

وتتناول القمة عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، على غرار الأزمة في ليبيا ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وفي هذا الصدد قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في كلمته الافتتاحية، إن "إفريقيا تحتاج إلى تعاون جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة في ليبيا".

وأضاف: "نقدّر انطلاق مبادرة السلم والمصالحة في ليبيا بالتزامن مع مسار مؤتمر برلين".

وفي ما يتعلق بـ"صفقة القرن" الأمريكية، حذّر فكي من أنها "ستفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، واعتبر الخطة الأمريكية "انتهاكاً لكل قرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الإفريقي، ولن تسهم إلا بزيادة التوتر".

يُذكر أن رئاسة الاتحاد الإفريقي ستنتقل من مصر إلى جنوب إفريقيا لهذه الدورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us