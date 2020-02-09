انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأحد، القمة الإفريقية العادية الـ33 التي من المقرر لها أن تستمر يومين، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا".

وتتناول القمة عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، على غرار الأزمة في ليبيا ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وفي هذا الصدد قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي في كلمته الافتتاحية، إن "إفريقيا تحتاج إلى تعاون جميع الشركاء الدوليين لحل الأزمة في ليبيا".

وأضاف: "نقدّر انطلاق مبادرة السلم والمصالحة في ليبيا بالتزامن مع مسار مؤتمر برلين".

وفي ما يتعلق بـ"صفقة القرن" الأمريكية، حذّر فكي من أنها "ستفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، واعتبر الخطة الأمريكية "انتهاكاً لكل قرارات الأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الإفريقي، ولن تسهم إلا بزيادة التوتر".

يُذكر أن رئاسة الاتحاد الإفريقي ستنتقل من مصر إلى جنوب إفريقيا لهذه الدورة.