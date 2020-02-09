سياسة
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مقتل جنديين أمريكيين وآخر أفغاني شرقي أفغانستان
أعلن الجيش الأمريكي الأحد، مقتل اثنين من جنوده وآخر أفغاني، في إطلاق نار وقع بولاية نانغارهار شرقي أفغانستان. وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية ن جندياً أفغانياً أطلق النار على الجنود الأمريكيين والأفغان خلال قيامهم بعملية أمنية بقضاء "شرزاد".
مقتل جنديين أمريكيين وآخر أفغاني شرقي أفغانستان
الجيش الأمريكي أعلن مقتل اثنين من جنوده وآخر أفغاني، في إطلاق نار حدث بولاية نانغارهار شرقي أفغانستان. / AA
9 فبراير 2020

أعلن الجيش الأمريكي الأحد، مقتل اثنين من جنوده وآخر أفغاني، في إطلاق نار حدث بولاية نانغارهار شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية بأفغانستان سوني ليغيت في تصريحات للصحفيين، إن جندياً أفغانياً أطلق النار على الجنود الأمريكيين والأفغان خلال قيامهم بعملية أمنية بقضاء "شرزاد " بالولاية.

وأضاف ليغيت أن الاشتباك الذي وقع بين الجندي الأفغاني والجنود المشاركين في العملية، أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة ستة آخرين.

في السياق نفسه، ذكر والي نانغارهار شاه محمود مياهل في بيانٍ، أن الاشتباك أسفر عن مقتل جندي أفغاني، وإصابة ثلاثة آخرين. وأشار مياهل إلى إرسال وفد أمني إلى المنطقة من أجل التحقيق حول الحادث.

من جهة أخرى، قُتِل 6 أفراد من الشرطة الأفغانية في تفجير سيارة مفخخة بولاية هلمند جنوبي البلاد.

وصرّح المدير الأمني بالولاية إسماعيل إهبلفاك بأن التفجير استهدف مركزاً للشرطة وسط قضاء "غيريشك". وأضاف أنه أسفر عن مقتل 6 أفراد من الشرطة الأفغانية.

ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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