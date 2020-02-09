أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى 812 شخصاً.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين مساء السبت، إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس المنتشر منذ نهاية العام الماضي في البلاد ارتفعت من 723 إلى 812 شخصاً.

وأوضحت السلطات الصحية أن عدد الحالات المؤكَّد إصابتها بالفيروس وصل إلى 37 ألفاً و198 شخصاً.

وأشارت أيضاً إلى أنه خلال الساعات الـ24 الماضية توُفّي 89 شخصاً واكتُشف 2600 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

ويُعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ في عامَي 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).

و"كورون"ا عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، وفى الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبّب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط).