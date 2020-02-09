اعتبرت الرئاسة الفلسطينية السبت، أن "خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردّاً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بدء التحضير لخرائط ضمّ المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت".

وقال أبو ردينة إن "الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين، على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها".

وأضاف: "خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن "أي خرائط أخرى، تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو السبت، أن الفريق الأمريكي-الإسرائيلي بدأ وضع "خريطة دقيقة" لضمّ أجزاء في الضفة الغربية بموجب صفقة القرن الأمريكية المزعومة.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، قال نتنياهو: "نحن في خضمّ عملية رسم خريطة للأراضي التي ستكون جزءاً من إسرائيل وفقاً لخطة ترمب"، مضيفاً أن "هذا الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً؛ سننتهي من ذلك في غضون أسابيع قليلة".

وأضاف نتنياهو خلال خطاب له في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة: "نحن في خضمّ عملية رسم تلك الخرائط وفق ما تحدّدها الخطة الأمريكية".

وأشار إلى أن تجهيزها سيعني تطبيق السيادة على الأراضي كافةً المشمولة ضمن الخارطة، بما في ذلك المستوطنات في الضفة ومنطقة الأغوار بأكملها.

وهاجم نتنياهو خلال كلمته، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي مارس ضغوطاً كبيرةً على حكومته خلال فترة حكمه.

وقال نتنياهو: "دون المستوطنات في الضفة الغربية لن يكون لوطن إسرائيل وجود، وستبقى هي هوية وتراث ومستقبل إسرائيل" حسب زعمه.

وأضاف "لهذا السبب يحاول أعداؤنا اقتلاعنا وإخراجنا من وطننا. لن ينجحوا، وسنبقى هنا إلى الأبد".

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة كافة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.