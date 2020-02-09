سياسة
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ارتفاع حصيلة مجزرة تايلاند إلى 27 قتيلاً.. والمشتبه به لا يزال هارباً
أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان-أو-شا الأحد، أن المجزرة التي ارتكبها الجندي التايلاندي حدث "غير مسبوق" في البلاد، مشيراً إلى أن عدد ضحاياها ارتفع إلى 27 قتيلاً.
ارتفاع حصيلة مجزرة تايلاند إلى 27 قتيلاً.. والمشتبه به لا يزال هارباً
ضابط بالجيش التايلاندي يقتل قائده واثنين من زملائه وعدداً من متسوقي مركز تجاري / AFP
9 فبراير 2020

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة إطلاق النار في مدينة كورات شمال شرق العاصمة التايلاندية بانكوك السبت، إلى 27 قتيلاً و31 جريحاً، حسب مسؤولين محليين.

ونقلت أسوشيتد برس عن المسؤولين قولهم إن جاكرافانت توما، وهو ضابط برتبة صغيرة، قتل قائده واثنين من زملائه في معسكر سوراثامثاك التابع للجيش، قبل أن يفر هارباً في سيارة هامفي عسكرية.

وأضاف المسؤولون أن الضابط اختبأ في أحد مراكز التسوق الشهيرة في كوارت بعد فراره، حيث بدأ لاحقاً في إطلا ق النار على المتسوقين عشوائيّاً، فقتل وأصاب عدداً آخر، ليصل عدد ضحاياه إجمالاً إلى 27 قتيلاً و31 جريحاً.

وعلى أثر ذلك أعلنت الشرطة تطويقها مركز التسوق والبحث عن الضابط، فيما بثّ الضابط عملية إطلاق النار العشوائي عبر منصة فيسبوك.

وأظهرت كاميرات مراقبة الضابط وهو يتمشى في أروقة المركز التجاري، حاملاً الرشاش الذي نفّذ به جريمته.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان-أو-شا الأحد، إن المجزرة التي ارتكبها الجندي حدث "غير مسبوق" في البلاد.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في مستشفى ناخون راتشاسيما الذي نُقل إليه الضحايا: "إنه أمر غير مسبوق في تايلاند، وأريد أن تكون هذه آخر أزمة نشهدها من هذا النوع"، مضيفاً أن دوافع مطلق النار "شخصية" ومرتبطة بنزاع حول "بيع منزل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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