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قوات النظام السوري تسيطر على 18 منطقة بإدلب, ورئيس البرلمان الكويتي يلقي بنسخة من "صفقة القرن" في سلة المهملات ويقول "مكانها مزبلة التاريخ".

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رغم اجتماعات أنقرة وموسكو.. قوات النظام السوري تسيطر على 18 منطقة بإدلب

سيطرت قوات النظام السوري بدعم جوي من روسيا خلال ساعات منذ مساء الجمعة، على 18 منطقة مأهولة بالسكان في محافظة إدلب شمالي غربي البلاد، وتلك المناطق هي حوير العيس ورسم العيس ورسم الصهاريج وجب كاس وأم عتبة ومريودة وتل باجر وكوسنيا والشيخ أحمد وتل كراتين ومكحلة وأباد وأعجاز ومحاريم وطلافح والخواري وتل النباريز والظاه ودرية. [الأناضول]

وقال مراسل TRT عربي من الحدود السورية-التركية محمد كردي، إن "النظام السوري والمليشيات المسلحة التابعة لإيران مدعومة بالطيران الروسي، سيطروا على عدة قرى في منطقة خفض التصعيد في ريف حلب الجنوبي، إذ تتمتع تلك القرى بصفة استراتيجية لكونها تقع على الطريق الدولي الذي يربط محافظتَي حلب ودمشق، وهو ما يجعل قوات النظام تسيطر الآن على غالبية هذا الطريق". [TRT عربي]

وفي حديثه عن فصائل المعارضة السورية قال مراسل TRT عربي، إن "المعارضة كانت دمرت استولت على عدد من الدبابات في ريف حلب الغربي والجنوبي، بعضها تابع للنظام السوري وبعضها للقوات الروسية". [TRT عربي]

رئيس البرلمان الكويتي يلقي بـ"صفقة القرن" في سلة المهملات

أمسك رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم السبت، بنسخة من "صفقة القرن" المزعومة، وألقاها في سلة المهملات، مؤكّداً أن تلك الصفقة "وُلدت ميتة" و"مكانها مزبلة التاريخ". جاء تَصرُّف الغانم خلال إلقاء كلمته أمام المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، وسط تصفيق كبير من الوفود العربية المشاركة. [الأناضول]

وأكّد الغانم أن "صفقة القرن وُلدت ميتة، ولن تنفع ألف إدارة وألف مؤسسة دعاية وإعلان في تسويقها"، وتابع: "من يُرِدْ أن يسوّق لتسوية سلمية فعليه أن يعمل من أجل خلق شروط صحية ومتكافئة وعادلة للتفاوض سعياً لسلام حقيقي ينتهي بدولة فلسطينية كاملة الحقوق على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس". [الأناضول]

واعتبر الغانم أن "توقيت صفقة القرن غير ناضج وينمّ عن سذاجة غريبة وتسرُّع مثار سخرية"، وأشار إلى أن الصفقة الأمريكية "مرفوضة من صاحب القضية نفسه (الفلسطينيين) من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومرفوضة من العرب قيادات وحكومات ونخباً وشعوباً، ومرفوضة إسلاميّاً من الرباط إلى جاكرتا". [TRT عربي]