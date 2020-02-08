سياسة
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الغنوشي يوصي بتوجيه رسالة إلى البرلمانات الدولية رفضاً لـ"صفقة القرن"
اقترح رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي السبت، توجيه رسائل باسم الاتحاد البرلماني العربي إلى كل البرلمانات الدولية، ويكون عنوانها رفض الشعوب العربية لـ"صفقة القرن"، خلال كلمة ألقاها في الدورة الثلاثين الطارئة للاتحاد البرلماني العربي.
الغنوشي يوصي بتوجيه رسالة إلى البرلمانات الدولية رفضاً لـ"صفقة القرن"
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي يقترح توجيه رسالة إلى البرلمانات الدولية عنوانها: رفض الشعب العربي لـ"صفقة القرن" / Reuters
8 فبراير 2020

اقترح رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي السبت، توجيه رسائل باسم الاتحاد البرلماني العربي إلى كل البرلمانات الإقليمية والدولية، ويكون عنوانها: رفض الشعوب العربية لـ"صفقة القرن" المزعومة.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الغنوشي خلال الدورة الثلاثين الطارئة للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة، قضية العرب والمسلمين".

وانعقدت الدورة الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في الأردن، بمشاركة رؤساء وممثلين لـ20 برلماناً.

ودعا الغنوشي لتوجيه رسائل إلى كل من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والأمريكي واللاتيني والإفريقي.

وزاد الغنوشي: "نحتاج إلى إصدار قرار من الاتحاد (البرلماني) الدولي لرفض هذه الصفقة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في حريته وتقرير مصيره".

كما اقترح "دعوة اللجنة الدائمة لفلسطين، التابعة لمجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى الانعقاد، وتكليف من يتكلم باسم البرلمان العربي ليشرح وجهة النظر التي نجتمع عليها ورسم الخطة العملية للتحرك الفعلي لنصرة هذه القضية".

وتابع: "جاءت صفقة القرن تعدياً على الحق الفلسطيني وخللاً في ميزان العدل وتهديداً للسلام، ففلسطين ليست بضاعة حتى نتكلم عن صفقة تخصها، والقدس ليست أصلاً تجارياً يباع ويشترى، بل هي جزء من عقيدة الأمة، عقيدة خالدة وعقيدة حق أبدي".

وشدد على أن "الاعتداء على مقررات الشرعية الدولية وأطر المبادرة العربية للسلام (لعام 2002) هو مس بالحد الأدنى للحق الفلسطيني، وصفقة القرن تجاوزت كل هذه المقررات وداست على كل الأطر".

ورفضت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في وقت سابق من الشهر الجاري، "صفقة القرن"، باعتبارها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني وطموحاته، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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