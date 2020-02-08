سياسة
2 دقيقة قراءة
مراقبون دوليون: الإمارات ترسل 3 طائرات شحن إلى مليشيات حفتر
أفاد عدة مراقببين لحركة الملاحة الجوية الدولية برصد 3 طائرات شحن أقلعت من مطار أ بو ظبي العسكري مساء الجمعة ، واتجهت نحو شرق ليبيا، معقل مليشيات خليفة حفتر.
مراقبون دوليون: الإمارات ترسل 3 طائرات شحن إلى مليشيات حفتر
الإمارات أرسلت في الفترة بين 12 و26 يناير/كانون الأول 37 طائرة شحن إلى مليشيات حفتر / Reuters
8 فبراير 2020

أفاد مراقبون لحركة الملاحة الجوية الدولية، بأن 3 طائرات شحن أقلعت من الإمارات العربية المتحدة متجهة إلى شرقيّ ليبيا مساء الجمعة.

وأوضح عدة مراقببين موثوق بهم عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإمارات أرسلت في الفترة 12-26 يناير/كانون الثاني 37 طائرة شحن إلى ليبيا، وعدد الرحلات اليومية يتراوح بين 2 و3.

وأضافوا أنه رُصِدَت 3 طائرات شحن أقلعت من مطار أبو ظبي العسكري مساء الجمعة ، واتجهت نحو شرق ليبيا، معقل مليشيات خليفة حفتر.

وبذلك يرتفع عدد طائرات الشحن الإماراتية المرسلة إلى قوات حفتر، إلى 40 طائرة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى الجمعة.

واعتباراً من موعد بدء وقف إطلاق النار في ليبيا 12 يناير/كانون الثاني، رُصد كثير من التعزيزات الإماراتية جوّاً وبرّاً عبر الحدود المصرية.

وتشير وسائل إعلام دولية إلى احتمال أن تكون طائرات الشحن الإمارتية محملة بتعزيزات عسكرية وعناصر مرتزقة دعماً لقوات حفتر.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، مما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

ويتكرر قصف العاصمة طرابلس ومطارها الرئيسي معيتيقة رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية-روسية، منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما يمثّل هجوم حفتر المتواصل على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، تحدّياً لمؤتمر دولي استضافته برلين 19 يناير، بمشاركة دولية، أكّد ضرورة التزام وقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us