أفاد مراقبون لحركة الملاحة الجوية الدولية، بأن 3 طائرات شحن أقلعت من الإمارات العربية المتحدة متجهة إلى شرقيّ ليبيا مساء الجمعة.

وأوضح عدة مراقببين موثوق بهم عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإمارات أرسلت في الفترة 12-26 يناير/كانون الثاني 37 طائرة شحن إلى ليبيا، وعدد الرحلات اليومية يتراوح بين 2 و3.

وأضافوا أنه رُصِدَت 3 طائرات شحن أقلعت من مطار أبو ظبي العسكري مساء الجمعة ، واتجهت نحو شرق ليبيا، معقل مليشيات خليفة حفتر.

وبذلك يرتفع عدد طائرات الشحن الإماراتية المرسلة إلى قوات حفتر، إلى 40 طائرة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى الجمعة.

واعتباراً من موعد بدء وقف إطلاق النار في ليبيا 12 يناير/كانون الثاني، رُصد كثير من التعزيزات الإماراتية جوّاً وبرّاً عبر الحدود المصرية.

وتشير وسائل إعلام دولية إلى احتمال أن تكون طائرات الشحن الإمارتية محملة بتعزيزات عسكرية وعناصر مرتزقة دعماً لقوات حفتر.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، مما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

ويتكرر قصف العاصمة طرابلس ومطارها الرئيسي معيتيقة رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية-روسية، منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما يمثّل هجوم حفتر المتواصل على طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، تحدّياً لمؤتمر دولي استضافته برلين 19 يناير، بمشاركة دولية، أكّد ضرورة التزام وقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.