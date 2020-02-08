أعلنت سلطات الصحة الصينية السبت، ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، إلى 717، وأكثر من 34 ألف مصاب.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكَّد إصابتها بالفيروس وصل إلى أكثر من 34 ألف شخص.

وأعلنت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 699 شخصاً، كما وصل عدد المصابين إلى 24.9 شخص.

وقالت وزارة الصحة في المقاطعة في بيان: "عدد الضحايا في مقاطعة هوبي ارتفع إلى 699 شخصاً، ووصل عدد المصابين إلى 24.9 ألف شخص".

وأشار البيان إلى أن نحو ألف شخص غادرو المستشفيات بعد تعافيهم.

ويُعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في الصين وهونغ كونغ في عامَي 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).

وكورونا عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، وفى الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبّب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط).