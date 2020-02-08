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الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة في إدلب, و107 نواب ديمقراطيين يدينون صفقة القرن في رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

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الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة في إدلب

أرسل الجيش التركي الجمعة، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأفادت وكالة الأناضول بأن قافلة تعزيزات مكونة من نحو 200 عربة عسكرية تضمّ قوات الكوماندوز وأسلحة وعتاداً، وصلت إلى قضاء ريحانلي التابع لولاية هاطاي جنوبي تركيا. [الأناضول]

كما وصلت إلى ريحانلي شاحنات محمَّلة بمدفعيات، ومنها توجهت إلى نقاط المراقبة في إدلب، وأضاف أن التعزيزات انطلقت من ريحانلي باتجاه نقاط المراقبة التركية في الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة. [الأناضول]

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد بإدلب، وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت أن نقاط المراقبة في إدلب ستواصل مهامّها، وأن القوات التركية سترُدّ بالمثل على أي هجوم يستهدفها. [TRT عربي]

107 من نواب الكونغرس لترمب: صفقة القرن تهدّد بتجدُّد العنف

أدان 107 نواب ديمقراطيين بشدة في رسالة إلى ترمب صفقة القرن المزعومة، مؤكّدين في رسالتهم أن الصفقة تتعارض مع إرادة مجلس النواب الأمريكي التي تؤكّد أن أي خطة يجب أن تتضمن دعماً لحل حقيقي قائم على دولتين. [TRT عربي]

وحذر نواب الحزب الديمقراطي من أن الخطة المزعومة تهدد بتجدد العنف في إسرائيل والأراضي المحتلة، كما تهدّد السلام بين إسرائيل وكلٍّ من الأردن ومصر، وأشار أعضاء الكونغرس في رسالتهم إلى أنهم يدركون أن مجموعة من الجيوب الفلسطينية المعزولة لا يمكن أن تشكّل دولة. [TRT عربي]

وأشار النواب في الرسالة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد تستخدم هذه الخطة "ترخيصاً لانتهاك القانون الدولي من خلال ضمّ الضفة الغربية بأكملها أو أجزاء منها"، وأضاف النواب في الرسالة أن صفقة ترمب يمكن أن تقوّض استقرار الأردن، كما حذروا من أنه "من خلال تشجيع الضم أحادي الجانب (من الجانب الإسرائيلي) والاحتلال الدائم للضفة الغربية، وعبر استبعاد القيادة الفلسطينية تماماً من العملية الدبلوماسية، فإن جهود الرئيس ستفاقم وتعمّق النزاع بدلاً من حله". [الأناضول]