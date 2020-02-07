أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، تعليق بلاده استيراد جميع أنواع الحيوانات الحية والمذبوحة والمنتجات الحيوانية من الصين.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قوجة، بوزارة الصحة بالعاصمة أنقرة، حول آخر المستجدات عن التدابير المتخذة حول فيروس كورونا.

وأوضح الوزير التركي أن وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بعثت برقية إلى السفارة الصينية في تركيا.

وأضاف أن الوزارة قالت للسفارة إن الصينيين العاملين في تركيا مُجازون لمدة 14 يوماً، وأكدت على أهمية عملهم بإذن من وزارة الصحة، إلى جانب إبلاغهم مديريات الصحة في المدن المقيمين بها، عن مكان إقامتهم وأرقام هواتفهم.

في السياق ذاته، تحدث الوزير التركي عن حالة 61 شخصاً يخضعون للحجر الصحي في مستشفى بأنقرة، بعد وصولهم الأسبوع الماضي من مدينة ووهان الصينية في إطار عملية إجلاء 42 شخصاً غالبيتهم أتراك، بجانب الطاقم الذي قام بعملية الإجلاء.

وأكد قوجة أن أول عينة أخذتها الطواقم الطبية من الآتين من ووهان كانت سلبية، حيث إن جميعهم خالون من فيروس كورونا.

وأضاف أن الكادر الطبي المشرف على حالتهم الصحية، أخذ عينة ثانية منهم، وأيضا كانت سلبية، ولم يُعثر فيها على الفيروس.

وأوضح أن 3 أشخاص سيمثلون تركيا في منتدى تعقده منظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل، حول سبل إيجاد حل ضد وباء فيروس كورونا.

وفي الأول من فبراير/شباط الحالي، وصلت طائرة عسكرية تركية إلى أنقرة، على متنها 42 شخصاً تم إجلاؤهم من ووهان على خلفية انتشار فيروس كورونا، في عملية استغرقت 36 ساعة.

والعائدون هم، 32 مواطناً تركياً و6 أذريين و3 جورجيين، ومواطن ألباني.

وفرضت وزارة الصحة التركية، حجراً صحياً لمدة 14 يوماً، على العائدين من ووهان، بمن فيهم الطاقم الذي قام بعملية الإجلاء.