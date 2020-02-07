أرسل الجيش التركي، الجمعة، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول، أن قافلة تعزيزات مكونة من نحو 200 عربة عسكرية تضم قوات الكوماندوز، وأسلحة وعتاداً، وصلت قضاء ريحانلي، التابع لولاية "هاطاي"، جنوبي تركيا.

كما وصلت إلى "ريحانلي"، شاحنات محملة بمدفعيات، ومنها توجهت إلى نقاط المراقبة في إدلب.

وأضاف أن التعزيزات انطلقت من "ريحانلي"، باتجاه نقاط المراقبة التركية في الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أن نقاط المراقبة في إدلب ستواصل مهامّها، وأنه سيرُدّ بالمثل على أي هجوم يستهدف القوات التركية.

شاحنة مساعدات أممية تعبر تركيا باتجاه إدلب

وأرسلت الأمم المتحدة، الجمعة، 37 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، الثلاثاء، بأن الشاحنات المحملة بالمساعدات الأممية دخلت الأراضي السورية من معبر "جيلوة غوزو" في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ومن المنتظر أن يجري توزيع المساعدات على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها في وقت لاحق.

وكان أكثر من 90 ألف شخص قد نزحوا من منطقة خفض التصعيد في إدلب شمالي سوريا نحو الحدود التركية خلال الأيام الأربعة الأخيرة جرّاء هجمات نظام الأسد وروسيا.