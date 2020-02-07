حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الجمعة، الإدارة الأمريكية مسؤولية التوتر في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وقال عريقات، في بيان "الذي يطرح مشاريع وخططاً للأبارتايد (فصل عنصري)، وشرعنة الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف".

عريقات أشار إلى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستنداً إلى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967".

ويأتي بيان عريقات رداً على تصريحات جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حمّل فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية التوتر الأمني و"أعمال العنف" في الضفة".

وقال كوشنر، في حديث للصحفيين، إن "عباس دعا إلى الرد عبر أيام من الغضب، حتى قبل أن يرى الخطة".

ومن المقرر أن يلقي عباس خطاباً أمام مجلس الأمن يوم 11 فبراير/شباط الجاري.

ومنذ الإعلان عن الخطة الأمريكية المزعومة، تندلع مواجهات في الضفة الغربية والقدس، تنديداً بالصفقة، راح ضحيتها 4 فلسطينيين، وأصيب العشرات بجراح.

وكانت شهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ أمس، ثلاث عمليات استهدفت جنوداً إسرائيليين، أصيب على إثرها جندي في عملية إطلاق نار وسط الضفة الغربية، و12 جندياً في عملية دهس في القدس الغربية، وشرطي في عملية إطلاق نار في القدس الشرقية المحتلة.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترمب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن صفقة القرن بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.