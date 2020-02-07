أعلنت وزارة الدفاع التركية أن نقاط المراقبة في إدلب ستواصل مهامّها، وأنه سُرَدّ بالمثل على أي هجوم يستهدف القوات التركية.

جاء ذلك على لسان العقيد أولجاي دنيزر، مدير فرع التخطيط والتنسيق والتحليل في وزارة الدفاع التركية، خلال الاجتماع الصحفي الأول لوزارة الدفاع في 2020.

وقال دنيزر إن "هجمات النظام السوري التي استهدفت الجنود الأتراك في 3 فبراير/شباط الحالي، جرى الردّ عليها في إطار الدفاع المشروع عن النفس".

ونفى ادّعاءات إلغاء الدوريات المشتركة مع روسيا قائلاً: "لا مشكلة بين الطرفين، وعمليات التنسيق جارية بين المسؤولين العسكريين الأتراك والروس، وتأجيل الدوريات المشتركة سببه سوء الأحوال الجوية".

وتابع: "القوات المسلحة التركية في إدلب مستعدة لأداء المهام كافَّةً التي ستُكلَّفها"، مؤكّداً أن "نقاط المراقبة ستواصل مهامّها وسيُرَدّ على أي هجوم بالمثل".

وحول العمليات العسكرية ضدّ تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، أشار إلى تحييد 174 إرهابيّاً، وضبط 5.5 طنّ من المواد المتفجرة، وأكثر من 350 قنبلة يدوية الصنع، وأكثر من 83 ألف قطعة ذخيرة، وتدمير 403 مخابئ للإرهابيين.

وبخصوص أنشطة البحث والتنقيب عن موارد الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط، أكّد دنيزر مواصلة الأعمال في الجرف القارّي لتركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.