سياسة
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إصابة عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
إصابة عشرات الفلسطينيين بالضفة الغربية في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
استخدم الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات مع المحتجين على صفقة القرن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع / AFP
7 فبراير 2020

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق الجمعة، في مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحيّ والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مسعفون إن مواطناً أصيب بالرصاص الحي في الكتف، خلال المواجهات المندلعة ببلدة عزون شرقي قلقيلية شمالي الضفة.

وأشاروا إلى تقديم العلاج للمصاب ميدانياً قبل نقله إلى المستشفى.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم بقلقيلية مراد اشتيوي، إن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي، وعشرات بحالات اختناق، خلال المواجهات الدائرة في البلدة.

وأضاف اشتيوي أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيّاً خلال تلك المواجهات.

وفي نعلين غربي رام الله، أصيب عشرات بحالات اختناق، في المواجهات التي اندلعت عقب مسيرة منددة بـ"صفقة القرن".

واندلعت، مواجهات متفرقة بالضفة، خلال احتجاجات تنديداً بصفقة القرن، فرّقها الجيش الإسرائيلي مستخدماً الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، صفقة القرن المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ومنذ ذلك التاريخ تندلع مواجهات في الضفة الغربية تنديداً بما يُسَمَّى "خطة السلام" الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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