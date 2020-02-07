قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن وفداً روسيّاً سيزور تركيا السبت لبحث المستجدات في محافظة إدلب السورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال جاوش أوغلو: "سنبحث الوضع في إدلب مع وفد روسي غداً"، مضيفاً: "سنفعل كل ما يلزم لوقف المأساة الإنسانية في إدلب".

وأشار إلى أن الوضع في إدلب ما زال مأساويّاً، وأن أعداداً كبيرة من المدنيين أُجبِرُوا على ترك منازلهم بفعل هجمات نظام الأسد.

وذكر أن تركيا ردّت على هجمات النظام السوري بشكل مضاعف عقب استشهاد 7 من الجنود الأتراك ومدني واحد، مشيراً إلى أنهم سيفعلون كل ما يلزم لوقف الكارثة الإنسانية في إدلب.

وأكّد أن النظام السوري زاد هجماته وعدوانيته، لافتاً إلى أن الذين لا يؤمنون بالحل السياسي ويفضلون الحل العسكري مخطئون للغاية.

وأوضح أنهم يعيدون تقييم المرحلة التي عملوا فيها مع روسيا الضامن للنظام السوري، وأنه اتُّفق بعد إجراء عدد من الاتصالات مع المسؤولين الروس على بحث الوضع في إدلب مع الوفد الروسي القادم إلى تركيا.

وأشار جاوش أوغلو، أنه سيُعقَد اجتماع على مستوى القادة في حال لزم الأمر عقب اجتماع الوفود.

وأكّد أن هدف تركيا هو وقف عدوان النظام في أسرع وقت ووقف الاضطهاد، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية والإسراع في العملية السياسية.