سياسة
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بغطاء روسي.. قوات النظام السوري تسيطر على سراقب بريف إدلب
بعد اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة وقوات النظام السوري، سقطت سراقب بيد النظام مساء الخميس، بعد توفير المقاتلات الروسية غطاءً جويّاً لها.
بغطاء روسي.. قوات النظام السوري تسيطر على سراقب بريف إدلب
قوات الأسد تسيطر على بلدة سراقب في ريف إدلب / AFP
7 فبراير 2020

سيطرت قوات النظام السوري الخميس، على بلدة سراقب في ريف محافظة إدلب شمال غربي البلاد، ضاربة عُرض الحائط باتفاقيات أستانا وسوتشي.

وتواصل قوات النظام السوري وحليفه الإيراني المدعومة بمليشيات أجنبية، التقدم جنوب وجنوب شرق محافظة إدلب.

وبعد اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة وقوات الأسد، سقطت سراقب بيد النظام بعد توفير المقاتلات الروسية غطاءً جويّاً لها مساء الخميس.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل هجماتها على المنطقة، مما أدَّى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

وتَسبَّبَت خروقات النظام وحلفائه كذلك في نزوح مليون و677 ألف شخص منذ مطلع 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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