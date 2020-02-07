سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 فبراير/شباط 2020
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خلاصات من TRT عربي: 7 فبراير/شباط 2020
قالن: يمكن عقد اجتماع لمسار أستانا حول سوريا خلال مارس/آذار المقبل / AA
7 فبراير 2020

أهمالأحداث:

أنقرة تقول إن اجتماعاً لمسار أستانا حول سوريا قد يُعقد خلال مارس القادم، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن أن المفاوضات السياسية حول ليبيا تنطلق في 26 فبراير/شباط.

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    أنقرة: اجتماع لمسار أستانا حول سوريا قد يُعقد خلال مارس القادم

    قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن الخميس، إن هناك إمكانية لعقد اجتماع لمسار أستانا حول سوريا خلال مارس/آذار المقبل. [TRT عربي]

    وأوضح قالن أن بلاده ستواصل عبر منظماتها الإغاثية بذل جهود منع تدفق اللاجئين من محافظة إدلب السورية باتجاه تركيا، وضمان بقاء المدنيين في مناطقهم. [TRT عربي]

    ونفى متحدث الرئاسة مزاعم وجود تغيير في الأماكن المشمولة ضمن "منطقة خفض التصعيد" بموجب مخرجات اتفاقيتَي أستانا وسوتشي حول سوريا. وأضاف بهذا الخصوص: "مناطق خفض التصعيد هي التي حدّدناها وفق اتفاقيتَي أستانا وسوتشي، ولا حديث عن تغييرها". [TRT عربي]

    المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة:المفاوضات السياسية حول ليبيا تنطلق في 26 فبراير

    قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الخميس، إن المفاوضات السياسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا تنطلق يوم 26 فبراير/شباط بمدينة جنيف السويسرية. [الأناضول]

    وأعرب سلامة عن أمله في أن تخرج اجتماعات اللجنة العسكرية التي تضمّ 5 أعضاء من طرف الحكومة الليبية الشرعية، و5 أعضاء تابعين لخليفة حفتر بوقف إطلاق نار شامل. [TRT عربي]

    وأشار سلامة إلى إحراز تقدم حول الانتقال باتفاقية وقف الصراع المتوصل إليها في مؤتمر برلين حول ليبيا إلى "وقف إطلاق نار شامل". [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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