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أنقرة تقول إن اجتماعاً لمسار أستانا حول سوريا قد يُعقد خلال مارس القادم، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يعلن أن المفاوضات السياسية حول ليبيا تنطلق في 26 فبراير/شباط.

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أنقرة: اجتماع لمسار أستانا حول سوريا قد يُعقد خلال مارس القادم

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن الخميس، إن هناك إمكانية لعقد اجتماع لمسار أستانا حول سوريا خلال مارس/آذار المقبل. [TRT عربي]

وأوضح قالن أن بلاده ستواصل عبر منظماتها الإغاثية بذل جهود منع تدفق اللاجئين من محافظة إدلب السورية باتجاه تركيا، وضمان بقاء المدنيين في مناطقهم. [TRT عربي]

ونفى متحدث الرئاسة مزاعم وجود تغيير في الأماكن المشمولة ضمن "منطقة خفض التصعيد" بموجب مخرجات اتفاقيتَي أستانا وسوتشي حول سوريا. وأضاف بهذا الخصوص: "مناطق خفض التصعيد هي التي حدّدناها وفق اتفاقيتَي أستانا وسوتشي، ولا حديث عن تغييرها". [TRT عربي]

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة:المفاوضات السياسية حول ليبيا تنطلق في 26 فبراير

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الخميس، إن المفاوضات السياسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا تنطلق يوم 26 فبراير/شباط بمدينة جنيف السويسرية. [الأناضول]

وأعرب سلامة عن أمله في أن تخرج اجتماعات اللجنة العسكرية التي تضمّ 5 أعضاء من طرف الحكومة الليبية الشرعية، و5 أعضاء تابعين لخليفة حفتر بوقف إطلاق نار شامل. [TRT عربي]

وأشار سلامة إلى إحراز تقدم حول الانتقال باتفاقية وقف الصراع المتوصل إليها في مؤتمر برلين حول ليبيا إلى "وقف إطلاق نار شامل". [TRT عربي]