سياسة
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أنقرة: اجتماع لمسار أستانا حول سوريا قد يُعقد خلال مارس القادم
قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن هناك إمكانية لعقد اجتماع لمسار أستانا حول سوريا خلال مارس/آذار المقبل.
أنقرة: اجتماع لمسار أستانا حول سوريا قد يُعقد خلال مارس القادم
تسببت خروقات النظام السوري وحلفائه كذلك بنزوح مليون و677 ألف نازح منذ مطلع عام 2019 / AA
6 فبراير 2020

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الخميس، إن هناك إمكانية لعقد اجتماع لمسار أستانا حول سوريا خلال مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قالن في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح قالن أن بلاده ستواصل عبر منظماتها الإغاثية بذل جهود منع تدفق اللاجئين من محافظة إدلب السورية باتجاه تركيا، وضمان بقاء المدنيين في مناطقهم.

ونفى متحدث الرئاسة مزاعم وجود تغيير في الأماكن المشمولة ضمن "منطقة خفض التصعيد" بموجب مخرجات اتفاقيتي أستانا وسوتشي حول سوريا.

وأضاف بهذا الخصوص: "مناطق خفض التصعيد هي التي حددناها وفق اتفاقيتي أستانا وسوتشي، ولا حديث عن تغييرها".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

وتسببت خروقات النظام وحلفائه كذلك بنزوح مليون و677 ألف نازح منذ مطلع عام 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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