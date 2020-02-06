قتل 15 مدنياً، الخميس، جراء قصف نفذه طيران النظام السوري على منطقة خفض التصعيد شمالي البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول، أن القصف استهدف مركز مدينة إدلب وبلدات تفتناز والنيرب وبنش بريف إدلب، وبلدتي أورم الكبرى وحيان بريف حلب، الواقعة جميعها في منطقة خفض التصعيد.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني، أن مدنياً قُتل في كلٍّ من مركز إدلب وبلدتي حيان وتفتناز، فيما قتل 4 آخرون في بلدة أورم الكبرى، وقتل 8 أشخاص آخرين في أماكن متفرقة.

ولا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عمليات رفع الأنقاض وإزالة الركام في الأحياء السكنية التي استهدفها القصف.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

وتسببت خروقات النظام وحلفائه كذلك بنزوح مليون و677 ألف نازح منذ مطلع عام 2019.