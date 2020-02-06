سياسة
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العراق.. أنصار الصدر يطلقون النار لتفريق محتجي كربلاء
أطلق أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرصاص الحي لتفريق متظاهرين معتصمين وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق، وفق ما أفاد به شهود عيان.
العراق.. أنصار الصدر يطلقون النار لتفريق محتجي كربلاء
عشرات من أنصار الصدر المعروفين بـ "القبعات الزرق" اقتحموا "ساحة التربية" / DPA
6 فبراير 2020

أفاد شهود عيان أن أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أطلقوا الرصاص الحي، الخميس، لتفريق متظاهرين معتصمين وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق.

وقال الشهود للأناضول، إن عشرات من أنصار الصدر المعروفين بـ "القبعات الزرق" اقتحموا "ساحة التربية" وسط مدينة التربية وهاجموا المتظاهرين المعتصمين.

وأضافوا أن أنصار الصدر يحملون هراوات وأسلحة رشاشة، وأنهم أطلقوا الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين وسط مواجهات مع محتجين فر كثير منهم خوفاً من القتل.

وأشار الشهود أن أنصار الصدر أطاحوا بالمنصة التي يلقي عليها المتظاهرون مواقفهم منذ أشهر في ساحة التربية.

ويشن أصحاب "القبعات الزرق" حملة منسقة، منذ الاثنين، لتفريق تجمعات المحتجين في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد بالقوة المفرطة، وذلك بناء على أوامر الصدر.

وقُتل 11 متظاهراً وأصيب 122 آخرون، الأربعاء، خلال هجوم أنصار الصدر على متظاهرين كانوا يعتصمون في "ساحة الصدرين" وسط مدينة النجف، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وتأتي هذه الهجمات بعد رفض المحتجين، تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد علاوي، السبت، تشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى بدعم الصدر.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلّفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقاً، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلاً عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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