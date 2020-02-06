سياسة
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السراج: التدخلات الخارجية الداعمة لحفتر لم تتوقف
قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، إن التدخلات الخارجية الداعمة للعدوان على العاصمة طرابلس لم تتوقف وما زالت الأسلحة تتدفق على مليشيات خليفة حفتر، في انتهاك لمقررات مؤتمر برلين.
السراج: التدخلات الخارجية الداعمة لحفتر لم تتوقف
التقى السراج وفداً من الخارجية الألمانية / AA
6 فبراير 2020

قال رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً فايز السراج، إن التدخلات الخارجية الداعمة للعدوان على العاصمة طرابلس لم تتوقف وما زالت الأسلحة تتدفق على مليشيات خليفة حفتر، في انتهاك لمقررات مؤتمر برلين.

جاء ذلك خلال لقائه الخميس، بمقر المجلس في طرابلس وفداً من الخارجية الألمانية، يضم كلاً من مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستيان بوك، والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، ونائبه ديفيد غوديش، حسب بيان لمكتب السراج الإعلامي.

وأضاف السراج أن غياب الموقف الدولي الحازم يشجع المعتدي على التنصل من الالتزام بمخرجات برلين، حيث سبق وأن أفسد كل المبادرات والمحاولات التي طُرحت لتحقيق السلام.

وأردف أن "استمرار هذه الانتهاكات قد يجعلنا نعيد النظر في المشاركة في أي حوار".

وأعرب السراج عن تقديره لجهود المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.

وتحدث عن الخروقات التي ارتكبتها مليشيات حفتر منذ مؤتمر برلين، وشملت قصف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية على مدار الأيام الماضية، وتسببت في وقوع ضحايا من المدنيين.

من جانبه أبدى الوفد الألماني حرص بلدهم على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، ومساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة، والعمل مع حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

واستضافت العاصمة الألمانية، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤتمراً بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار قائم بمبادرة تركية روسية منذ 12 من ذلك الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحاً؛ حيث تنازع مليشيات حفتر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة "الوفاق"؛ ما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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