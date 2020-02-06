سياسة
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بالصور | تركيا ترسل تعزيزات إضافية إلى نقاط المراقبة داخل إدلب
أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب السورية، تضم شاحنات محملة بمدافع وعربات مدرعة ناقلة للجنود وصلت قضاء "ريحانلي" التابعة لولاية "هاطاي".
بالصور | تركيا ترسل تعزيزات إضافية إلى نقاط المراقبة داخل إدلب
تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب السورية / AA
6 فبراير 2020

أرسل الجيش التركي، الخميس، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة داخل محافظة إدلب السورية.

وذكرت وكالة الأناضول أن قافلة تعزيزات تضم شاحنات محملة بمدافع وعربات مدرعة ناقلة للجنود وصلت قضاء "ريحانلي" التابعة لولاية "هاطاي".

وانطلقت التعزيزات من قضاء ريحانلي باتجاه الأراضي السورية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وشملت التعزيزات أكثر من 20 دبابة جرى إدخالها من الحدود التركية إلى نقاط المراقبة داخل إدلب.

والاثنين استُشهد 7 جنود أتراك ومدني، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في إدلب.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن "قواتنا ردّت فوراً على مصادر النيران".

وأضاف البيان أن القوات التركية موجودة بالمنطقة لمنع نشوب اشتباكات في إدلب، وأن النظام السوري أطلق النار ضدها رغم أن مواقعها كانت منسق بشأنها مسبقاً.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، ما أدَّى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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