قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الخميس، ثلاثة فلسطينيين، بينهم شرطي، في مدينتَي جنين والقدس، بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين اثنين، قُتلا خلال مواجهات اندلعت الخميس في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة إن الشاب طارق بدوان توُفّي متأثراً بجروح حرجة أصيب بها فجراً، فيما قال لؤي رزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في بيان صحفي إن بدوان شرطي، وأصيب في أثناء تأدية واجبه الشرطي بمقر الشرطة الخاصة في مدينة جنين.

كما قُتل فجراً يزن منذر أبو طبيخ (19 عاماً) من مخيم جنين، وهو طالب في كلية الاستقلال العسكرية بمدينة أريحا (شرق)، خلال مواجهات في مدينة جنين، عقب هدم قوة إسرائيلية منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية أحمد القمبع.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.

وهدم الجيش الإسرائيلي منزل القمبع للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناءه مؤخراً، إذ هدم عام 2018.

أما في البلدة القديمة من مدينة القدس، فقد قتلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيّاً، بعد أن قالت إنه أطلق النار على عناصرها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن فلسطينيّاً آخر قُتل برصاص الشرطة، دون أن تعطي مزيداً من المعلومات عن هويته.

وكان عناصر من الشرطة الإسرائيلية، الموجودة عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، في منطقة باب الأسباط، أطلقوا النار على فلسطيني عقب إغلاقها عدداً من البوابات المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وقالت الشرطة في تصريح سابق، إن الفلسطيني أطلق النار على الشرطة.

وأضافت: "وقع هجوم على الشرطة قرب باب الأسباط، وأُطلِقَت النار عليهم، وأصيب أحد عناصر الشرطة ونُقل إلى المستشفى بإصابة طفيفة".