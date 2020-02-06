قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده تنتظر من روسيا وقف هجمات النظام السوري المتزايدة على إدلب باعتبارها الطرف الضامن له.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين الخميس، في العاصمة الأذرية باكو، التي يزورها للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية.

ولفت إلى أن هجمات النظام في إدلب أثارت القلق لدى المجتمع الدولي، موضحاً أن مئات الآلاف من الناس اضطُرُّوا إلى مغادرة منازلهم.

وقال جاوش أوغلو: "ننتظر من روسيا وقف النظام باعتبارها الطرف الضامن له. ننتظر قدوم وفد روسي، وإذا دعت الحاجة سيلتقي زعيما البلدين عقب أعمال هذا الوفد. الهدف هو وقف الاشتباكات هناك".

وبخصوص استشهاد جنود أتراك قال إن "النظام السوري هو الذي استهدف جنودنا، وهو الذي يستهدف نقاط المراقبة"، متسائلاً: "لماذا على تركيا دخول صراع مع روسيا؟".

وحذّر جاوش أوغلو من أن بلاده ستردّ على أي هجمات من نظام الأسد على نقاط المراقبة والقوات التركية.

وأكّد ضرورة القيام بما يجب لوضع حدّ للمأساة الإنسانية في إدلب، مبيناً أن ذلك لا يقع على عاتق تركيا وحدها.

والاثنين استُشهد 7 جنود أتراك ومدني، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري في إدلب.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن "قواتنا ردّت فوراً على مصادر النيران".

وأضاف البيان أن القوات التركية موجودة بالمنطقة لمنع نشوب اشتباكات في إدلب، وأن النظام السوري أطلق النار ضدها رغم أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة أُبرِمَت لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن قوات النظا م وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة، مما أدَّى إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.