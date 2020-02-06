أصيب 14 جندياً إسرائيلياً بجروح أحدهم إصابته بالغة في عملية دهس وسط القدس ليل الأربعاء-الخميس.

وقالت منظمة الإسعاف الإسرائيلية إنّها "عالجت ونقلت" إلى المستشفيات 14 شخصاً جراء الحادثة التي وقعت في منطقة تضمّ مقاهي ومطاعم في القدس الغربية قرب حدود الشطر الشرقي من المدينة".

وأوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "خلال ساعات الليلة الماضية وقعت عملية دهس في القدس أصيب خلالها جندي بجروح بالغة ونُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة عن الشرطة قولها إنّ عمليّة بحث عن المشتبه به جارية الآن.

وأفاد المسعفون بأن أحد الجرحى إصابته بالغة، وآخر إصابته متوسطة، فيما جروح الـ12 الآخرين طفيفة.

جرائم الاحتلال

وفجر الخميس قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابّاً فلسطينيّاً خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر طبي في مستشفى خليل سليمان الحكومي بمدينة جنين، إن شابّاً وصل إلى المستشفى مصاباً برصاص جيش الاحتلال، توُفّي خلال محاولة إنقاذ حياته.

واندلعت مواجهات في المدينة عقب هدم قوة إسرائيلية منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية أحمد القمبع، واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب هو يزن منذر أبو طبيخ، 19 عاماً، من مخيم جنين، وهو طالب في كلية الاستقلال العسكرية بمدينة أريحا.

وهدم الجيش الإسرائيلي منزل القمبع للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناؤه مؤخراً، إذ هُدم عام 2018. ويُتهم القمبع بالمشاركة في تنفيذ عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي.