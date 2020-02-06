أعلنت السلطات الصينية صباح الخميس، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا الجديد إلى 564 حالة.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن اللجنة الحكومية للصحة بالصين، أشارت فيه إلى أن عدد الحالات المؤكَد إصابتها بالفيروس وصل إلى 28 ألفاً و18 شخصاً من بينهم 3 آلاف و859 حالتهم خطيرة.

ولفت البيان إلى أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 24 ألفاً و702 حالة، وأن عدد من وُضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 186 ألفاً و354 شخصاً، فيما تماثل 1153 شخصاً للشفاء".

وتشير هذه الأرقام إلى وفاة 73 حالة بالصين جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، كما ارتفع عدد من تأكدت إصابتهم بالفيروس بمقدار 3694 حالة جديدة.

من جهتها أعلنت ولاية ويسكونسن الأمريكية الأربعاء، ظهور أول حالة بها مصابة بفيروس كورونا الجديد، لترتفع أعداد المصابين بالمرض في الولايات المتحدة إلى 12 مصاباً.

جاء ذلك حسب ما ذكرته الولاية في بيان، دون الكشف عن هوية المصاب أو سنّه أو جنسيته حتى الآن.

ووفقاً لوزارة الصحة في ويسكونسن، كان المريض في الصين خلال الأسبوعين الماضيين.

و"كورونا" عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع في هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط).