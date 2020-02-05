شددت الخارجية التونسية الأربعاء، على رفضها لأي شكل من أشكال العلاقات مع إسرائيل، حتى إن تعلّق الأمر بمقابلات رياضية.

وأوضحت الخارجية في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "خوض المنتخب الوطني للتنس (سيدات) مباراة مع منتخب كيان الاحتلال الإسرائيلي في إطار بطولة كأس الاتحاد الدولي المُقامة حالياً بهلسنكي (عاصمة فنلندا)، يعتبر تجاوزاً لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة".

ورأت أن ذلك "مخالف للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وفازت التونسية أنس جابر الأربعاء، على اللاعبة الإسرائيلية فالدا كاتيك، بنتيجة مجموعتين لصفر، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس العالم للتنس، فيما خسرت التونسية شيراز البشري أمام منافستها الإسرائيلية لينا غليتشكو، التي فازت بمجموعتين لصفر.

والأسبوع الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح تحقيق في مشاركة لاعب يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، في دورة دولية للتنس بالعاصمة تونس.

وقبل نحو أسبوعين، شارك لاعب إسرائيلي يدعى أرون كوهين في دورة دولية للتنس في تونس، وفق وسائل إعلام تونسية.

وتؤكد السلطات التونسية في مناسبات عدة، دعمها للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وشهدت تونس عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن" المزعومة، تحركات احتجاجية شعبية رافضة لهذه الخطة ومنادية بالحق الفلسطيني.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.