سياسة
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البرلمان التركي يقرّ تمديد مهمة القوات البحرية في منطقة خليج عدن
أقر البرلمان التركي المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله، مدة عام إضافي.
البرلمان التركي يقرّ تمديد مهمة القوات البحرية في منطقة خليج عدن
البرلمان التركي يقرّ تمديد مهمة القوات البحرية في منطقة خليج عدن / AA
5 فبراير 2020

وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية التي تنص على تمديد مهمة قوات البحرية التركية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الإقليمية للصومال وسواحله، مدة عام إضافي.

ووافقت الجمعية العامة للبرلمان في جلستها الأربعاء، على مذكرة التمديد الرئاسية التي تنص على مد مهمة قوات البحرية التركية في المناطق المذكورة عاماً إضافياً، اعتباراً من 10 فبراير/شباط 2020.

وتقوم عناصر البحرية التركية بمهام تهدف لسلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، وتمر من المناطق المذكورة.

كما تساهم العناصر التركية بفاعلية في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح ومكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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