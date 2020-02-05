يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اجتماعاً طارئاً الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة شمالي غربي سوريا.

وطلبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عقد الاجتماع، وسيعرض خلاله موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الوضع في منطقة إدلب، وفق المصدر نفسه.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، بـ"وقف العمليات القتالية" في إدلب، مبدياً "قلقه البالغ حيال طبيعة النزاع".

بدوره، أمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، النظام السوري، حتى نهاية فبراير/شباط، لسحب قواته من محيط نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة شمالي غربي سوريا.

والاثنين، استُشهد 7 جنود أتراك ومدني، جرّاء قصف مدفعي مكثَّف للنظام السوري في إدلب.

وتشن قوات نظام الأسد وداعميه، بخاصة روسيا، هجمات متواصلة على إدلب، على الرغم من توصُّل الدول الضامنة، وهي تركيا وروسيا وإيران، عام 2017، إلى اتفاق بشأن "منطقة خفض تصعيد" في إدلب.

وأدّت هذه الهجمات منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018، إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح ما يتجاوز مليوناً و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيّاً أو قريبة من الحدود التركية.