خرجت طائرة عن مسارها مساء الأربعاء، أثناء محاولتها الهبوط في مطار "صبيحة غوكشن" في إسطنبول، بسبب سوء الأحوال الجوية، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأعلن وزير الصحة التركي وفاة شخص ونقل 157 مصاباً إلى المشافي جراء تحطم طائرة الركاب أثناء هبوطها العنيف في مطار "صبيحة".

وقال والي إسطنبول علي يرلي كايا في تغريدة، إن فرق الإطفاء والإنقاذ توجهت على الفور إلى موقع حادث الطائرة، وتقوم بإجلاء الركاب منها.

وحسب مصادر شبكة TRT، فإن ناراً اندلعت في الطائرة عقب نزولها، وانقسم هيكلها إلى ثلاثة أجزاء، وأُخرج الركاب، في الوقت الذي تواصل فرق الإنقاذ عملها في موقع الحادث.

وفي تصريح بعد الحادث، قال وزير النقل والبنية التحتية محمد جاهد طورهان لشبكة TRT، إن الطائرة كانت تعمل على خط النقل بين مدينتَي إسطنبول وإزمير، وكانت تقل 177 راكباً.

وعلى صعيد متصل، قالت وكالة الأناضول إن النيابة العامة فتحت تحقيقاً حول الحادث.