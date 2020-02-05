سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا ستنشر منظومة صواريخ محلية على الحدود السورية
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستنشر منظومة الصواريخ "حصار إيه" محلية الصنع بالسرعة القصوى على الحدود السورية، وأن ذلك سيساهم في سد نقص مهم هناك.
تركيا ستنشر منظومة صواريخ محلية على الحدود السورية
جهود تطوير منظومة الصواريخ "حصار إيه" وزيادة مداها لا تزال مستمرة / AA
5 فبراير 2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستنشر منظومة الصواريخ "حصار إيه" محلية الصنع بالسرعة القصوى على الحدود السورية، وإن ذلك سيساهم في سد نقص مهم هناك.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال مشاركته في مراسم حفل تشغيل منشأة تابعة للقوات المسلحة التركية في ولاية قيرق قلعة .

وأكد أن تركيا توجد بشكل مباشر على الأرض في سوريا وليبيا في الوقت الحالي، وأن لها بعثات عسكرية في عدة دول حول العالم، مثل قطر وكوسوفو وأفغانستان والصومال.

وأشاد أردوغان بأداء القوات المسلحة التركية في كل هذه الدول، إذ حالفها النصر والنجاح في كل عملية.

وأكد أهمية منظومة صواريخ "حصار إيه" منخفضة الارتفاع، التي أُنتجت محلياً بالكامل من قِبل شركتَي أسيلسان وروكيتسان التركيتين، واجتازت اختبارات الأداء من خلال تدمير الأهداف بنسبة 100%.

وأضاف: "إن شاء الله سنقوم بنشر منظومة حصار إيه على الحدود السورية في أسرع وقت، الأمر الذي سيساهم في سد نقص كبير بهذا الشأن".

ولفت إلى أن جهود تطوير المنظومة وزيادة مداها لا تزال مستمرة، وأن صواريخ "بوز دوغان" المحلية اجتازت الاختبارات بنجاح أيضاً.

وأوضح أن نسبة الصناعة المحلية في الصناعات الدفاعية خلال الـ17 عاماً الأخيرة ارتفعت إلى حوالي 70%، وأن التجارب أظهرت أهمية منظومات الصواريخ الدفاعية.

وأشار إلى أن من المنتظر أن تُدشَّن الطائرة المقاتلة محلية الصنع عام 2023، لتكون بذلك قد ردت بالشكل الأمثل على الدول التي هددت بمنع إعطائها مقاتلات F-35 (في إشارة إلى الولايات المتحدة).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us