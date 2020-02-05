قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستنشر منظومة الصواريخ "حصار إيه" محلية الصنع بالسرعة القصوى على الحدود السورية، وإن ذلك سيساهم في سد نقص مهم هناك.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال مشاركته في مراسم حفل تشغيل منشأة تابعة للقوات المسلحة التركية في ولاية قيرق قلعة .

وأكد أن تركيا توجد بشكل مباشر على الأرض في سوريا وليبيا في الوقت الحالي، وأن لها بعثات عسكرية في عدة دول حول العالم، مثل قطر وكوسوفو وأفغانستان والصومال.

وأشاد أردوغان بأداء القوات المسلحة التركية في كل هذه الدول، إذ حالفها النصر والنجاح في كل عملية.

وأكد أهمية منظومة صواريخ "حصار إيه" منخفضة الارتفاع، التي أُنتجت محلياً بالكامل من قِبل شركتَي أسيلسان وروكيتسان التركيتين، واجتازت اختبارات الأداء من خلال تدمير الأهداف بنسبة 100%.

وأضاف: "إن شاء الله سنقوم بنشر منظومة حصار إيه على الحدود السورية في أسرع وقت، الأمر الذي سيساهم في سد نقص كبير بهذا الشأن".

ولفت إلى أن جهود تطوير المنظومة وزيادة مداها لا تزال مستمرة، وأن صواريخ "بوز دوغان" المحلية اجتازت الاختبارات بنجاح أيضاً.

وأوضح أن نسبة الصناعة المحلية في الصناعات الدفاعية خلال الـ17 عاماً الأخيرة ارتفعت إلى حوالي 70%، وأن التجارب أظهرت أهمية منظومات الصواريخ الدفاعية.

وأشار إلى أن من المنتظر أن تُدشَّن الطائرة المقاتلة محلية الصنع عام 2023، لتكون بذلك قد ردت بالشكل الأمثل على الدول التي هددت بمنع إعطائها مقاتلات F-35 (في إشارة إلى الولايات المتحدة).