قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تدعم أي خطة سلامٍ لا يرضى بها الفلسطينيون.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها الأربعاء، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بأنقرة، أن "الهدف الوحيد للخطة المعلنة (صفقة القرن الأمريكية) هي إضفاء الشرعية على سياسة 70 سنة من الاحتلال والتدمير الإسرائيلي".

وتابع: "لن ندعم أبداً أي خطة لا ترضي أشقاءنا الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "خطة ترمب ليست إلا صفقة للاستعمار وإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد أردوغان على أن "التاريخ لم ولن يسامح الخونة، فهذا اليوم يوم الدفاع عن القدس والحق وفلسطين، فالقدس قضية المسلمين كافة ومصدر فخرهم وشرفهم".

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما لاقت رفضاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً.

وتتضمن الخطة، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.