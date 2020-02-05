سياسة
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مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية
اندلعت مواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اقتحام قوات من الجيش المدينة ومداهمة عدد من منازلها.
مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية
اندلاع مواجهات بين شباب فلسطينيين وعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحام الأخيرين مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة / Reuters
5 فبراير 2020

اندلعت مواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن جيش الاحتلال اقتحم مدينة البيرة فجراً، وداهم عدداً من منازلها، ما أدّى إلى وقوع مواجهات مع عشرات الشباب.

واستخدمت القوات المهاجمة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب، فيما رشق الشباب القوات بالحجارة والعبوات الحارقة.

وأفاد مسعفون ميدانيون بأنهم قدموا العلاج لعدد من المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما تقتحم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال "مطلوبين" فلسطينيين لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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