اندلعت مواجهات بين شباب فلسطينيين وقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن جيش الاحتلال اقتحم مدينة البيرة فجراً، وداهم عدداً من منازلها، ما أدّى إلى وقوع مواجهات مع عشرات الشباب.

واستخدمت القوات المهاجمة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب، فيما رشق الشباب القوات بالحجارة والعبوات الحارقة.

وأفاد مسعفون ميدانيون بأنهم قدموا العلاج لعدد من المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما تقتحم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال "مطلوبين" فلسطينيين لأجهزة الأمن الإسرائيلية.