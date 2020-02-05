سياسة
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البرهان يبرّر اجتماعه مع نتنياهو.. وقوى التغيير تتبرّأ
اعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في أوغندا، استهدف "تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني". من جانبها قالت قوى الحرية والتغيير إن اللقاء يشكّل "تجاوزاً كبيراً للسلطة التنفيذية".
البرهان يبرّر اجتماعه مع نتنياهو.. وقوى التغيير تتبرّأ
البرهان يقول إن لقاءه مع نتنياهو يستهدف تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني / AFP
5 فبراير 2020

اعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مساء الثلاثاء، أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في أوغندا الاثنين، استهدف "تحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

وقال البرهان في بيان لمجلس السيادة: "جرى بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني، وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

وأضاف: "أؤكّد أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية".

وتابع البرهان: "كما أؤكد أن موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية، وحقّ الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة، ظل وما زال وسيستمر ثابتاً، وفق الإجماع العربي ومقرَّرات الجامعة العربية".

وجاء بيان مجلس السيادة عقب اجتماع مشترك للمجلس مع مجلس الوزراء الثلاثاء، لبحث لقاء البرهان ونتنياهو.

تجاوز كبير

من جانبها، قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشكّل "تجاوزاً كبيراً للسلطة التنفيذية".

وأضاف بيان صحفي صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير الثلاثاء: "إحداث تغييرات جذرية في قضية سياسية بحجم قضية العلاقة مع إسرائيل يقرّر فيها الشعب السوداني عبر مؤسساته التي تعبّر عن إرادته".

وتابع البيان: "لا علم لقوى الحرية والتغيير بهذا اللقاء، ولم يتم التشاور معها في أي وقت سابق، وهو أمر مخل ويلقي بظلال سالبة على الوضع السياسي بالبلاد".

وأردف: "نصّت الوثيقة الدستورية على أن العلاقات الخارجية هي اختصاص السلطة التنفيذية، وعليه فإن ما تمّ يشكّل تجاوزاً كبيراً نرفضه بكل حزم ووضوح".

وأكدت قوى الحرية والتغيير أنها "مع حق الشعب الفلسطيني في العودة ودولته المستقلة وتقف ضدّ أي انتقاص من حقوقه العادلة"، كما أكّدَت أن الشعب السوداني "هو الحارس الأمين لثورته".

وبعد أن كشفت إسرائيل عن اللقاء، أعلنت الحكومة السودانية مساء الاثنين أنه لم يتم التشاور معها ولا إطْلاعها على اللقاء، وأنها تنتظر توضيحات من البرهان.

وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، تُعرف إعلاميّاً بـ"صفقة القرن".

وتتضمن خطة ترمب، إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ورفض كل من تركيا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة ترامب، باعتبار أنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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