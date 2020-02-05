سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 فبراير/شباط 2020
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خلاصات من TRT عربي: 5 فبراير/شباط 2020
أردوغان: القوات التركية تؤدي مهمة حفظ الأمن في إدلب  / Reuters
5 فبراير 2020

أهمالأحداث:

أردوغان يؤكّد لبوتين أن أنقرة ستستخدم حقّها في الدفاع عن النفس بسوريا، والجيش التركي يقصف مواقع لقوات النظام السوري ويدفع بتعزيزات إلى المناطق الحدودية.

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أردوغان لبوتين: أنقرة ستستخدم حقها في الدفاع عن النفس بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة التركية يُعَدّ صفعة للجهود المشتركة الرامية إلى إحلال السلام في سوريا. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان حسب بيان للرئاسة التركية نُشر مساء الثلاثاء، أن أنقرة ستستخدم حقّها في الدفاع عن النفس في حال وقوع هجمات مماثلة. [TRT عربي]

وأشار الرئيس التركي خلال الاتصال إلى أن القوات التركية تؤدِّي مهمة حفظ الأمن في إدلب، وهجوم النظام السوري يقوّض جهود السلام. [TRT عربي]

الجيش التركي يقصف مواقع لقوات النظام السوري ويدفع بتعزيزات إلى المناطق الحدودية

قال مراسل TRT عربي من الحدود التركية-السورية مساء الثلاثاء، إن المدفعية التركية قصفت أهدافاً لجيش النظام السوري في ريفَي حلب وحماة. وأضاف المراسل أن القصف طال مناطق سلحب ومطار جب الرملة (مطار عسكري تابع لقوات النظام السوري). [TRT عربي]

كذلك طال القصف نقاطاً في محيط ريف حلب، كما استهدف الجيش التركي مواقع تابعة للتنظيم الإرهابي PKK/YPG في مدينة تل رفعت. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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