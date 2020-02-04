سياسة
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بومبيو: واشنطن تندد بالهجمات على إدلب السورية وتقف مع تركيا
ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، بهجمات النظام السوري على محافظة إدلب، وعبّر عن تأييد بلاده لتركيا بعد تعرُّض موقع مراقبة تركية لهجمات سورية بقذائف مورتر .
بومبيو: واشنطن تندد بالهجمات على إدلب السورية وتقف مع تركيا
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يندد في بيان، بهجمات النظام السوري / AP
4 فبراير 2020

ندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، بهجمات النظام السوري على محافظة إدلب، وعبّر عن تأييد بلاده لتركيا بعد تعرُّض موقع مراقبة تركي لهجمات سورية بقذائف مورتر.

وقال بومبيو في بيان: "تندد الولايات المتحدة مرة أخرى باستمرار الهجمات الوحشية غير المبررة على سكان إدلب".

وأضاف: "نقف مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدة جنود أتراك يخدمون في موقع مراقبة يُستخدم للتنسيق وخفض التصعيد، وندعم دعماً كاملاً تحركات تركيا المبررة للدفاع عن نفسها رداً على ذلك".

وقال مراسل TRT عربي من الحدود التركية-السورية مساء الثلاثاء، إن المدفعية التركية قصفت مجدداً أهدافاً لجيش النظام السوري في ريفَي حلب وحماة.

وأضاف المراسل أن القصف طال مناطق سلحب ومطار جب الرملة (مطار عسكري تابع لقوات النظام السوري).

وكذلك طال القصف نقاطاً في محيط ريف حلب، كما استهدف الجيش التركي مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية PKK/YPG في مدينة تل رفعت.

ويأتي هذا القصف في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل النظام السوري لنقاط يوجد بها الجيش التركي في محيط إدلب وفقاً لاتفاقات سابقة مع روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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