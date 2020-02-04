قال مراسل TRT عربي من الحدود التركية-السورية مساء الثلاثاء، إن المدفعية التركية قصفت أهدافاً لجيش النظام السوري في ريفَي حلب وحماة.

وأضاف المراسل أن القصف طال مناطق سلحب ومطار جب الرملة (مطار عسكري تابع لقوات النظام السوري).

وكذلك طال القصف نقاطاً في محيط ريف حلب، كما استهدف الجيش التركي مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية PKK/YPG في مدينة تل رفعت.

ويأتي هذا القصف في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل النظام السوري لنقاط يوجد بها الجيش التركي في محيط إدلب وفقاً لاتفاقات سابقة مع روسيا.

وأرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته على الحدود السورية في ولاية هاطاي.

ووصل الرتل العسكري الذي يضم ناقلات مدرعة للجنود ودبابات ومدافع وعربات عسكرية الثلاثاء، إلى قضاء ريحانلي التابع لولاية هاطاي.

وتوجه الرتل فيما بعد إلى الوحدات العسكرية العاملة قرب الحدود السورية.

واستهدفت قوات النظام السوري الاثنين، قوات تركية، ما أدى إلى استشهاد 7 جنود وموظف مدني، فيما رد الجيش التركي على هذا القصف، وحيّد نحو 35 جندياً من قوات النظام.