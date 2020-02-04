سياسة
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مقتل طالب وجرح 7 بقصف YPG الإرهابي على عفرين السورية
قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية إنه قُتل طالب سوري وجُرح 7 آخرون في قصف بصواريخ غراد نفذه تنظيم YPG/PKK الإرهابي على مدرستين ومسجد في عفرين السورية، الواقعة ضمن منطقة عملية "غصن الزيتون".
مقتل طالب وجرح 7 بقصف YPG الإرهابي على عفرين السورية
تنظيم YPG/PKK الإرهابي قصف مدرستين ومسجداً في مدينة عفرين بأربعة صواريخ غراد / AFP
4 فبراير 2020

قُتل طالب سوري وجُرح 7 آخرون في قصف بصواريخ غراد نفذه تنظيم YPG/PKK الإرهابي على مدرستين ومسجد في عفرين السورية، الواقعة ضمن منطقة عملية "غصن الزيتون".

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، أن تنظيم YPG/PKK الإرهابي قصف مدرستين ومسجداً في مدينة عفرين بأربعة صواريخ غراد.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي الملطخة يداه بالدماء ويستهدف المدنيين الأبرياء بالسيارات المفخخة في شمالي سوريا، يقوم الآن باستهداف عفرين عبر إطلاقه 4 صواريخ غراد.

وفي 20 يناير/كانون الثاني 2018، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية "غصن الزيتون" في عفرين.

وبعد 64 يوماً من انطلاق العملية، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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