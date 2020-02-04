قُتل طالب سوري وجُرح 7 آخرون في قصف بصواريخ غراد نفذه تنظيم YPG/PKK الإرهابي على مدرستين ومسجد في عفرين السورية، الواقعة ضمن منطقة عملية "غصن الزيتون".

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، أن تنظيم YPG/PKK الإرهابي قصف مدرستين ومسجداً في مدينة عفرين بأربعة صواريخ غراد.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي الملطخة يداه بالدماء ويستهدف المدنيين الأبرياء بالسيارات المفخخة في شمالي سوريا، يقوم الآن باستهداف عفرين عبر إطلاقه 4 صواريخ غراد.

وفي 20 يناير/كانون الثاني 2018، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء عملية "غصن الزيتون" في عفرين.

وبعد 64 يوماً من انطلاق العملية، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم YPG/PKK الإرهابي.